Manifestants à Hong Kong (Chine) le 11 novembre (Source: Xinhua/VNA)

Hanoï, 21 novembre (VNA) - Aucune perte en vies humaines ni en biens liés à des étudiants et des citoyens vietnamiens à Hong Kong n'a été signalée jusqu'à présent via la ligne directe du consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine).



C’est ce qu’a affirmé Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, répondant à la question de journalistes sur la protection des citoyens vietnamiens à Hong Kong lors de la conférence de presse régulière du ministère à Hanoï le 21 novembre.



Au cours des derniers jours, le consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao a suivi de près l’évolution de la situation à Hong Kong et pris des mesures de protection des citoyens, notamment la mise en place d’une ligne téléphonique pour aider les citoyens vietnamiens en cas de besoin. Le consulat général a aidé 40 étudiants vietnamiens qui poursuivent des études universitaires, de doctorat et de maîtrise à rapatrier en toute sécurité à leur demande, a-t-elle déclaré.



Selon la porte-parole, le consulat général continuera à se tenir au courant des citoyens et des étudiants vietnamiens à Hong Kong, et se tient prêt à les soutenir et à prendre des mesures de protection des citoyens lorsque cela est nécessaire et demandé.



Ceux qui se rendent à Hong Kong devraient suivre les directives des agences locales compétentes et rester à l'écart des grands rassemblements publics afin d'éviter des risques regrettables, a prévenu Mme Hang.



Les citoyens vietnamiens peuvent appeler le service d'assistance téléphonique du consulat au +85 225 914 510 ou le standard de protection des citoyens au +84 981 84 84 84 s'ils ont besoin d'assistance.



Le Vietnam a également demandé aux autorités de Hong Kong de prendre des mesures pour assurer la sécurité des citoyens vietnamiens qui étudient, vivent, travaillent et se rendent là-bas, a-t-elle souligné.



En ce qui concerne les six pêcheurs vietnamiens portés disparus dans l'incendie d'un bateau au large de l'île de Jeju en République de Corée, Mme Hang a déclaré que l'ambassade du Vietnam dans le pays s'était rapidement coordonnée avec les agences locales compétentes pour obtenir des informations et avait mettre en œuvre des opérations de recherche et de sauvetage.



Selon la porte-parole, les autorités sud-coréennes ont déclaré que leur gouvernement était préoccupé par cet incident et avait demandé la plus grande mobilisation de ressources possible pour les opérations de recherche et de sauvetage, et s'était engagé à collaborer avec le Vietnam pour la protection des citoyens.



L’ambassade a également étroitement collaboré avec les entreprises d’exportation de main-d’œuvre pour recueillir des informations et a informé les familles des victimes de la situation, a-t-elle dit, ajoutant que l’ambassade était prête à prendre des mesures de protection des citoyens si nécessaire. -VNA