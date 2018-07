Hanoï, 24 juillet (VNA) - Honda Motor Co. et Yamaha Motor Co., deux principaux constructeurs de motos du monde, misent sur des scooters hybrides en Thaïlande, alors que de plus en plus d'attention est accordée à ces véhicules dans le monde.

Selon l’agence Kyodo, Honda annoncera le lancement de PCX Hybrid en Thaïlande en août prochain tandis que Yamaha a lancé Yamaha Grand Filano Hybrid la semaine dernière dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Les deux modèles sont leurs premières motos hybrides.

Le modèle Honda PCX Hybride. Photo: indianautosblog.com

PCX Hybrid de 150 cc est équipée d'une batterie au lithium-ion de 48 volts fabriquée au Japon, permettant de parcourir 52,3 kilomètres par litre d’essence, en hausse de 2 à 3% par rapport à son modèle standard. Elle sera vendue pour moins de 120.000 bahts.

A.P. Honda Co., le premier groupe thaïlandais spécialisé dans la vente de motocyclettes, s’est fixée pour objectif de vendre 2.000 unités de ce nouveau modèle par an.

Le prix de Grand Filano, la première moto hybride de Yamaha, est à partir de 55.500 bahts. Thai Yamaha Motor Co., l'unité locale de fabrication et de vente de l'entreprise japonaise, prévoit de vendre 7.000 unités par mois.

Sur le marché thaïlandais d'environ 2 millions de motos par an, A.P. Honda et Thai Yamaha représentaient respectivement environ 80% et 15,2% au premier semestre de 2018.

Le gouvernement thaïlandais a l'intention de taxer les motocyclettes en fonction de leurs émissions de CO2 au lieu de leur capacité des cylindres comme atuellement, suite à un changement similaire pour les automobiles mis en place en 2016.

Les lancements de modèles hybrides de ces deux constructeurs japonais pourraient sensibiliser aux véhicules écologiques dans le pays.

Surapong Paisitpattanapong, porte-parole d'un groupe automobile de la Fédération des industries thaïlandaises, a déclaré que la demande pour les motos hybrides dans ce pays devrait augmenter progressivement, tout comme les voitures hybrides, car les fabricants ont besoin de temps pour les faire accepter par les consommateurs.

Honda a lancé PCX Hybrid en Indonésie au début de juillet et commencera à en écouler au Japon le 14 septembre, tandis que Yamaha prévoit de lancer Grand Filano au Vietnam. -VNA