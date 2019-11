Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Chacun doit manifester sa compassion avec les victimes des accidents de la route par des actions concrètes comme le respect du Code de la route, le port des casques et la protection des routes…



Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh lors d'une cérémonie à Hô Chi Minh-Ville (Sud) pour rendre hommage aux victimes des accidents de la circulation . Photo: VNA

C’est le contenu essentiel de l’appel du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, lors d'une cérémonie du souvenir pour les victimes d'accidents de la route qui a eu lieu dimanche 17 novembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Organisée par le Comité national de la sécurité routière, cette cérémonie est entrée dans le cadre des activités en écho de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route (le 3e dimanche de novembre), lancée par l’ONU.

A cette occasion, Truong Hoa Binh a rappelé que chaque année au Vietnam, les accidents de route ont tué plus de 8.000 personnes. Il a déclaré que les accidents de la route causent d'énormes pertes en vies humaines et en biens, et plongent de nombreuses familles dans le malheur.

Il a appelé les gens à faire montre d'une grande responsabilité sur la route et à agir pour leur sécurité et celle d'autrui.

Au cours des 10 premiers mois de 2019, le pays a enregistré plus de 6.000 décès et plus de 10.000 personnes blessées dans des accidents de la route.-VNA