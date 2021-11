Chaque année au Vietnam, les accidents de route ont tué près de 7.000 personnes. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Une cérémonie pour rendre hommage aux victimes des accidents de la circulation a été organisée le 21 novembre à Hanoi par le Comité national de la sécurité routière et la Télévision vietnamienne, en présence du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.

Pham Binh Minh, également président du Comité national de la sécurité routière a appelé chacun à se donner la main pour soulager la douleur que les accidents de la circulation ont causée aux victimes d'accidents de la circulation et à leurs familles.

Il a également appelé les gens à faire montre d'une grande responsabilité sur la route et à agir pour leur sécurité et celle d'autrui.

A cette occasion, il a rappelé que chaque année au Vietnam, les accidents de route ont tué près de 7.000 personnes. Au cours des onze premiers mois de 2021, le pays a déploré plus de 5.000 décès dans des accidents de la route.

Les participants à la cérémonie ont observé une minute de silence à la mémoire des personnes décédées lors des accidents de la route. Photo: VNA



Cette cérémonie est entrée dans le cadre des activités en écho de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, lancée par l’ONU.

C'est la 10e année que le Comité national de la sécurité routière organise un tel événement pour rendre hommage aux victimes des accidents de la route et appeler les gens à être plus prudents afin d'éviter toute perte douloureuse. Cette année, elle avait pour thème "Améliorer l'efficacité et l'efficience de l'application de la loi pour assurer l'ordre et la sécurité de la circulation ".

Les participants à la cérémonie ont observé une minute de silence à la mémoire des personnes décédées lors des accidents de la route.-VNA