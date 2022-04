Cérémonie de commémoration des rois fondateurs Hung en Malaisie. Photo: VNA

Budapest (VNA) - L'ambassade du Vietnam et la communauté des Vietnamiens en Hongrie ont organisé le 8 avril (soit le 8e jour du 3e mois lunaire) une cérémonie de commémoration des rois fondateurs Hung à Budapest.

Lors de la cérémonie, l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyen Thi Bich Thao, a souligné la tradition de "Quand on boit de l'eau, on pense à sa source", le patriotisme et la grande union nationale du peuple vietnamien.

Selon Phung Kim San, vice-président de l'Association des Vietnamiens en Hongrie, "Le culte des rois Hung à Phu Tho" a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l'Humanité en 2012. La communauté des Vietnamiens en Hongrie s'oriente toujours vers son pays natal et est prête à apporter des contributions pour renforcer l'amitié entre le Vietnam et la Hongrie.

Le 9 avril, la communauté des Vietnamiens en Malaisie a organisé une cérémonie de commémoration des fondateurs du Vietnam pour exprimer de la reconnaissance envers les ancêtres.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie Tran Viet Thai a souligné la signification de l'anniversaire de la mort des rois Hung - les légendaires fondateurs de la nation (le 10e jour du 3e mois lunaire).

A cette occasion, il a lancé un appel aux dons pour soutenir les cadres et soldats en mission dans l'archipel de Truong Sa (Spratleys) et la plateforme DK1 en 2021.

L’anniversaire funéraire des ancêtres fondateurs de la nation qui a lieu le 10e jour du troisième mois lunaire, qui tombe souvent fin mars ou début d’avril, constitue une grande fête imprégnée d’identité culturelle nationale, un symbole de la solidarité, de la convergence vers la culture communautaire des ethnies du Vietnam. – VNA