Hanoi, 20 novembre (VNA) - La ville de Hoi An, dans la province de Quang Nam, patrimoine culturel mondial, a déployé des efforts considérables pour réduire l'utilisation de produits plastiques à usage unique et encourager des habitants à trier les déchets.

La ville de Hoi An. Photo: VNA

Selon le secrétaire de l’Organisation du Parti de la ville, Tran Anh, des agences publiques locales ont été invitées à cesser d'utiliser des bouteilles d'eau, des pailles et des tasses en plastique à usage unique lors des réunions, conférences et autres événements, et à les remplacer par des produits fabriqués à partir de matériaux plus respectueux de l'environnement.Dans le même temps, la ville a guidé des habitants dans le tri des déchets et le traitement des déchets dégradables, a déclaré M. Anh.Hoi An est confrontée à des problèmes urgents en matière de gestion des déchets en raison de l'urbanisation rapide et du développement du tourisme. En 2018, la ville a traité 100 tonnes de déchets par jour, dont 20% de plastique.Le Comité populaire de Hoi An a collaboré avec l’association touristique provinciale pour élaborer un plan d’action impliquant les secteurs du tourisme et des services, appelant les milieux d’affaires et les touristes à réduire au minimum l’utilisation de sacs et autres produits plastiques à usage unique.Parallèlement, la ville a soutenu la production de produits respectueux de l'environnement, tout en renforçant l'éducation des étudiants aux enjeux environnementaux.Fin 2019, la ville souhaite que 100% de ses bureaux, agences et écoles n'utilisent plus de produits plastiques à usage unique. Et que d'ici fin 2020, tous les ménages et entreprises locales mettront en œuvre le tri des déchets. Fin 2021, tous les magasins, marchés et supermarchés locaux devraient cesser d'utiliser des produits plastiques à usage unique.- CPV/VNA