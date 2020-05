Hanoi (VNA) - La ville de Hôi An, province centrale de Quang Nam, a été nommée dans la liste des 10 meilleures villes 2020 par le magazine américain de tourisme Travel and Leisure.

La ville ancienne de Hôi An. Photo : TQ

C'est le résultat d'une enquête annuelle menée par le magazine auprès de ses lecteurs sur leurs expériences de voyage dans les villes qu’ils ont visitées, en termes de paysage, de vision, de culture, de gastronomie, d’hospitalité et de valeurs communes.Dans le classement, Hôi An a pris la troisième place, derrière deux villes du Mexique.En 2019, la ville vietnamienne était en tête de liste de Travel and Leisure. La ville ancienne de Hôi An a été officiellement reconnue comme patrimoine culturel mondial le 4 décembre 1999 par le Comité du Patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). - NDEL/VNA