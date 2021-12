Quang Nam (VNA) – La vieille ville de Hôi An, patrimoine culturel mondial du Vietnam, fait partie des destinations de la province de Quang Nam incluses dans le programme pilote pour accueillir à nouveau les visiteurs internationaux tout en assurant une une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace du Covid-19.

Après un hiatus de plusieurs mois, un programme d’échange sur le bài choi, un art traditionnel du Centre inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, s’est tenu à Hôi An et a attiré les foules."Nous, artistes et artisans, sommes très fiers et heureux. Nous sommes ravis de voir un grand nombre de visiteurs assister à l’événement. Après une longue période de distanciation sociale, c’est merveilleux de revenir sur scène", a partagé l’artisan Nguyên Van Quy, un habitant de Hôi AnLe bài choi est l’un des arts de spectacles les plus vivants et riches en termes de valeurs artistiques. Il se distingue par sa combinaison délicate de jeu, de poésie, de musique, d’interprétation, d’improvisation, de théâtre.

Source: Centre de la culture, des sports, de la radio et de la télévision de Hôi An

"Je suis heureuse de voir les choses revenir progressivement à la normale. Je suis également fière que les richesses culturelles de Hôi An soient présentées au plus grand nombre", s’est réjouie Lê My Phuong, une habitante de Hôi An.Hôi An rouvrira progressivement les activités culturelles et artistiques typiques au cours du mois de décembre, dans le cadre du programme "La nuit dans la vieille ville", et lancera de nouveaux produits pour le bonheur des touristes."Leur amour du bài choi a insufflé un nouvel élan aux artistes et aux habitants de Hôi An. C’est une attraction populaire parmi les visiteurs, qui ressentiront la valeur de la culture de Hôi an lorsqu’ils seront ici", a noté Truong Thi Ngoc Câm, directrice du Centre de la culture, des sports, de la radio et de la télévision de Hôi An.Le folklore et la culture sont deux des nombreux facteurs qui peuvent faire la différence dans les produits touristiques du Vietnam, et Hôi An fait tout son possible pour exploiter et promouvoir ses richesses culturelles auprès des touristes nationaux et étrangers. – VNA