Quang Nam (VNA) - Sur la base de critères en termes d'architecture, de paysages et de culture, Hoi An figure parmi les 14 plus belles villes d'Asie sélectionnées par la chaîne américaine CNN. Auparavant, cette chaîne avait également classé Hoi An comme l'une des plus belles villes antiques d'Asie du Sud-Est. -VNA