Quang Nam (VNA) – Un colloque a eu lieu le 2 février à Hoi An (province de Quang Nam, Centre) afin de présenter le rapport thématique “Hoi An: De la ville du patrimoine à la ville créative".



L’événement a été organisé par le Comité populaire de Hoi An dans le but d’appeler les gens à participer activement à l’élaboration de la ville pour qu’elle devienne une ville créative du monde.



Selon le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Lanh, Hoi An est l'une des sept villes sélectionnées par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour mettre en œuvre le "Projet de développement d'un réseau de villes créatives au sein du réseau des villes créatives de l'UNESCO".

Le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable. Près de 300 villes dans le monde qui forment actuellement ce réseau travaillent ensemble vers un objectif commun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan de développement et coopérer activement au niveau international.



A cette occasion, Hoi An a lancé le site "Hoi An - ville créative" et organisé la remise du projet de présentation de l’image de la ville sur la plateforme métaverse de Bizverse.-VNA