La ville de Hoi An. Photo : Internet

Hanoï (VNA) – Le célèbre site web de voyages Travel Triangle a classé Hoi An, dans la province côtière centrale de Quang Nam, parmi les quatre meilleures destinations mondiales pour les voyages d’été 2019.

L'ancienne ville est classée quatrième sur la liste, juste derrière le village de Zermatt (Suisse), l’île de Paros (Grèce) et les Seychelles (Afrique de l'Est).

Selon Travel Triangle, Hoi An est la vieille ville la plus parfaite au monde. De nombreuses œuvres architecturales anciennes ont été préservées. Cet endroit attire les touristes grâce à sa riche cuisine avec des plats célèbres tels que le "banh mi" (sandwich à la vietnamienne), le "cao lau" (riz au poulet) et les nouilles.

Les visiteurs peuvent explorer la vieille ville toute la journée sans s'ennuyer. Le matin, on peut se promener dans les petites rues entre les maisons, puis se rendre dans un café ou un bon restaurant et voir la rivière Hoài.

La liste de Travel Triangle inclut en outre la Côte amalfitaine (Italie), le comté de Teton de l'État du Wyoming (États-Unis), Bali (Indonésie), Kerela (Inde), Marseille (France), l’Islande, Whistler (Canada), Ko Samui (Thaïlande), Colorado (États-Unis), Hamburg (Allemagne) et Barcelone ( Espagne).

Hoi An a été maintes fois désignée par les journaux étrangers comme l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. La vieille ville figurait notamment parmi les 10 endroits les plus sensationnels en 2019 proposés par le magazine français Elle et les 13 endroits les plus romantiques au monde à visiter sélectionnés par CNN. -VNA