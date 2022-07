Autrefois port maritime d’Asie de l’Est, Hôi An témoigna, à la fin du XVIe siècle, d’un croisement de différentes cultures du monde.

Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Le magazine américain Travel & Leisure, spécialisé dans le tourisme et les divertissements de prestige, vient de classer l'ancienne ville de Hôi An de la province de Quang Nam (Centre) parmi les 25 meilleures villes touristiques au monde.Selon Travel & Leisure, l'ancienne ville de Hôi An s'est classée 20e dans la liste des 25 villes les plus appréciées par les touristes, avec 88,9221/100 points.Chaque année, Travel & Leisure recueille les avis de milliers de lecteurs sur leurs voyages. ÀA partir de ces avis de lecteurs, le magazine a choisi une liste des 25 meilleures villes du monde selon les critères suivants : hôtels, restaurants, shopping, richesse du patrimoine culturel, attraits des sites touristiques, hospitalité des locaux, cuisine mais aussi moyens de prévention et de lutte contre le COVID-19...Cette année, l'Asie du Sud-Est compte quatre représentants sur cette liste. Outre Hôi An, la ville touristique d'Ubud sur l'île de Bali (Indonésie) figure dans le top 3, avec 91,73/100 points. Chiang Mai et Bangkok en Thaïlande se sont classés respectivement 7e et 24e.Hôi An, reconnue patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 1999, a été élue plusieurs fois ville la plus séduisante et romantique du monde.La ville de Siem Reap au Cambodge occupe la 15e place avec 89,66 points, derrière l'ancienne capitale du Japon Kyoto (89,77 points) et devant Séoul en Corée du Sud (89,31 points).Point remarquable, la ville d'Oaxaca (Mexique) a bondi pour devenir la meilleure ville du monde en 2022 avec 92,96 points sur 100, un écart important en comparaison avec son 8e rang au classement Travel & Leisure l'année dernière.C'est une ville de rêve pour les touristes internationaux. Oaxaca est la ville la plus influencée par la culture indigène zapotèque, et cela se traduit parfaitement dans sa cuisine.De nombreux lecteurs sont également captivés par l'architecture du XVIIe siècle d'Oaxaca, ses délicieux cocktails et ses marchés d'artisanat animés, ainsi que par la gentillesse de ses habitants.Dans la catégorie des 25 meilleures îles du monde cette année, l'île de Phu Quôc, province vietnamienne de Kiên Giang (Sud), se classe 14e.Ce classement est également basé sur les activités de divertissement, les attractions, la nature, les plages, la nourriture, la convivialité et la valeur globale. - CVN/VNA