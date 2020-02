Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En 2020, le groupe Hoa Phat s'est fixé comme objectif d'exporter 400.000 tonnes d'acier de construction.

En 2019, Hoa Phat a expédié plus de 265.000 tonnes aux marchés étrangers, soit une augmentation de 11,3% en glissement annuel. Ses marchés principaux comprennent les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Japon, le Cambodge, la Malaisie, le Laos, la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, les Philippines, le Brunei, etc. Parmi eux, le Cambodge était le plus grand, auquel Hoa Phat a expédié 151.000 tonnes d'acier, ce qui représente plus de 50% du volume total des exportations

Outre l'acier de construction, Hoa Phat a stimulé l'exportation d'autres produits sidérurgiques comme les tubes en acier, les tôles d'acier revêtues et l'acier précontraint. L'an dernier, ce groupe en a exporté plus de 25.000 tonnes vers les États-Unis, l'Inde, le Canada, l'Australie, la République de Corée, le Laos, l'Indonésie, le Brunei, le Mexique, la Thaïlande, etc. -VNA