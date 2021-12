Hanoï, 4 décembre (VNA) – Le Groupe Hoa Phat a exporté 914.000 tonnes d'acier de construction au cours des 11 premiers mois de cette année, soit une augmentation de 90 % en glissement annuel.

Photo d'illustration : VNA

Le chiffre devrait dépasser le million de tonnes en 2021, doublant le montant enregistré l'année dernière et représentant près de 30% des ventes du sidérurgiste.Rien qu'en novembre, Hoa Phat a expédié plus de 100.000 tonnes d'acier de construction à l'étranger, soit 2,3 fois plus d'une année sur l'autre.Le produit a été exporté vers 20 marchés à travers le monde, principalement au Canada, en Australie, au Japon, en République de Corée et au Cambodge.Avec une capacité totale de 8 millions de tonnes par an, le Groupe Hoa Phat est le plus grand producteur d'acier au Vietnam ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Le groupe fait partie des 15 premiers producteurs d'acier avec la plus grande capitalisation au monde.Dans les mois restants de cette année, le sidérurgiste reçoit de grosses commandes des marchés du Japon, de Singapour, de Hong Kong (Chine) et du Canada, signalant un signe positif pour ses exportations pour l'année à venir.- VNA