Le réalisateur Dang Nhât Minh (assis, 2e à gauche) et l'équipe du film Hoa Nhài (Jasmine). Photo : ANTD/CVN

Hanoï (VNA) - Le film Hoa Nhài (Jasmine) du réalisateur Dang Nhât Minh, produit en 2022, est le seul long-métrage vietnamien sélectionné pour concourir au 6e Festival international du film de Hanoï qui se tiendra du 8 au 12 novembre.



"L’œuvre est une tranche de vie des habitants de Hanoï dans un langage cinématographique à la fois simple et sophistiqué", a expliqué Vi Kiên Thành, directeur du Département du cinéma, lors d’une conférence de presse tenue le 20 octobre à Hanoï.



Hoa Nhài raconte les relations entre les habitants dans la vie urbaine moderne. Les personnages sont divers : un cireur de chaussures venue de la campagne, un barbier et sa femme du village de Banh cuôn Thanh Tri, un ancien professeur hanoïen enseignant le chant aux enfants de chœur malvoyants… L'acteur principal du film est Duc Minsu. Hoa Nhài sera projeté en ouverture du Festival à 14h00 le 8 novembre au Centre national de la cinématographie.



Rencontre de stars à Hanoï



Avec pour slogan "Cinéma - humanité, adaptation et développement", le 6e Festival international du film de Hanoï mettra à l'honneur des œuvres cinématographiques de haute valeur artistique, et pleines d’humanité. Ce sera une bonne occasion pour découvrir de nouveaux talents et de nouvelles œuvres, élargir le marché du film vietnamien et également promouvoir l'image de Hanoï.



Le festival verra la participation de 50 pays et territoires (Royaume-Uni, États-Unis, Finlande, Chine, Inde, République de Corée, France, Russie, Pologne, Japon, Hongrie, Suisse, Argentine, Mexique...). Quelque 123 films seront présentés au total : 11 longs métrages, 20 courts métrages, 63 films au programme "Panorama du cinéma mondial", 22 films au programme du film vietnamien contemporain, et 7 films au programme "Faits saillants du cinéma coréen".



Environ 800 participants seront présents à Hanoï, dont une centaine de délégués internationaux, mais les stars internationales participant au festival n'ont pas encore été révélées.



Ly Phuong Dung, directrice adjointe du Département du cinéma, a fait savoir que les films seront projetés dans plusieurs salles obscures du Centre national de la cinématographie, des cinémas CGV Vincom Nguyên Chi Thanh, Lang Thuong, Dông Da et BHD Star Cinema Pham Ngoc Thach. Les billets et liste de films y seront distribués.



De nombreux prix seront décernés tels que le meilleur long métrage, le meilleur réalisateur de long métrage, le meilleur acteur ou actrice, le prix du jury pour le long métrage, le meilleur court métrage, le meilleur réalisateur de courts métrages, le prix du jury des courts métrages, le prix pour la promotion du cinéma asiatique (NETPAC), le prix de jeune réalisateur prometteur (de 18 à 35 ans). Le prix du Comité populaire de Hanoï sera décerné à un film ayant pour thème de la ville.



Cet événement proposera également de nombreuses activités annexes telles que l'exposition "La scène de tournage : les monuments et les patrimoines culturels de Hanoï", introduisant plus de 200 images tournés à Hanoï....-CVN/VNA