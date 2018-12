Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (avant, deuxième, à gauche) visite un stand présentant les produits agricoles de Hoa Binh lors de la conférence de promotion des investissements (Photo: VNA)

Hoa Binh, 11 décembre (VNA) - Les dirigeants de la province septentrionale de Hoa Binh ont annoncé l'approbation de neuf projets et signé des protocoles d'entente avec 15 investisseurs sur 19 projets d'un montant total de 94 000 milliards de dongs (environ 4 milliards d4USD), lors d’une conférence sur la promotion des investissements le 11 décembre.S'adressant à la conférence, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité Hoa Binh pour son taux de croissance de 8,36%, ce qui l’aide à se classe au 19e rang en terme de rythme de croissance parmi les villes et provinces du pays.Il a mis en exergue l'emplacement idéal de la province entre le nord-ouest et le nord du delta, ainsi que le magnifique paysage naturel, le bon environnement et la riche culture des groupes ethniques locaux, et a exhorté Hoa Binh à optimiser son potentiel et ses avantages pour devenir le moteur de la croissance économique dans la région nord-ouest.Le chef du gouvernement a suggéré à la province de se concentrer sur quatre secteurs économiques phares, à savoir le tourisme écoculturel, l'agriculture de pointe permettant de fournir des produits agricoles à la région de la capitale et à l'exportation, la production industrielle dans les zones désignées et les zones urbaines écologiques.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a chargé les ministères et les agences de faciliter l'attraction des investissements et le développement socio-économique à Hoa Binh par le biais de politiques et de mécanismes et de projets d'infrastructure clés.Hoa Binh abrite actuellement 38 projets d’investissements étrangers d’une valeur totale combinée de 702 millions de dollars et de 508 projets d’investissement nationaux pour un capital social total de plus de 66 800 milliards de dongs. -VNA