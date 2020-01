Le scientifique Hô Quang Cua. Photo : tienphong.vn

Hanoï (VNA) - Le riz parfumé vietnamien ST25 été reconnu «Meilleur riz du monde en 2019» lors de la 11e Conférence mondiale du riz qui s'est tenue du 10 au 13 novembre à Manille, aux Philippines. Ce succès qui revient à Hô Quang Cua, ingénieur agronome, récompense une recherche de plus d’un quart de siècle.



En 1991, Hô Quang Cua intègre le groupe de chercheurs de l’Institut du riz du delta du Mékong et de l’Université de Cân Tho chargé du développement des variétés de riz parfumé du Vietnam, de Thaïlande et de Taïwan. Dès lors, l’idée de créer un riz parfumé haut de gamme spécifique au Vietnam et à sa province natale de Sóc Trang est présente dans son esprit. Hô Quang Cua nous confie: «Le riz parfumé ST25 est le fruit d’une recherche collective de plus de 25 ans. Au début du 20e siècle, la province de Soc Trang était réputée pour ses diverses variétées de riz parfumé exportées vers l’Europe mais toutes ces variété se sont éteintes avec le temps. Notre rêve était donc de recréer un riz parfumé de haute qualité provenant des variétés traditionnelles de riz de Soc Trang.»



Pendant plus de 25 ans, Hô Quang Cua et ses collègues se sont livrés à des expérimentations en laboratoire et dans les rizières de la province de Soc Trang sur les différentes variétés de riz. Aujourd’hui, la province cultive une vingtaine de variétés hybridées (ST) de qualité. Les variétés de riz ST figurent depuis 2017 dans le Top des trois meilleurs riz du monde. En novembre 2019, le riz ST25 a été reconnu meilleur riz du monde



Hô Quang Cua est fier et heureux de cette reconnaissance: “Mes collègues et moi avons étudié et comparé les différentes pratiques culturales exploitées dans les diverses régions du Vietnam pour améliorer les variétés de riz cultivées à Soc Trang. C'est la première fois qu'une variété de riz à cycle court et à haut rendement d’Asie du sud-Est est reconnue comme la meilleure au monde. Les riz primés lors des 10 dernières éditions étaient à cycle long et à faible rendement.»



Le riz ST25 présente des qualités exceptionnelles: il est à grains longs, blanc transparent et une fois cuit, il est parfumé et collant. Sa cuisson nécessite aussi un moindre volume d’eau. Depuis qu’il a été reconnu meilleur riz du monde, le ST25 intéressent les consommateurs vietnamiens.



Hô Quang Cua précise: «Auparavant, les Vietnamiens préféraient les riz importés du Cambodge et de Thaïlande. Aujourd’hui, grâce aux efforts des entreprises et des scientifiques, les produits vietnamiens ont réussi à regagner la confiance des consommateurs vietnamiens.»



L’important pour Hô Quang Cua et son équipe est désormais de maintenir cette variété de riz sur le marché. Pour ce faire, une étroite collaboration entre l’État, les agriculteurs, les scientifiques et les entreprises doit s’opérer.



«Si en tant que scientifiques, nous nous appliquons à cultiver les meilleures variétés de riz vietnamien, le développement pérenne et stable de la riziculture vietnamienne incombe à la société tout entière», a dit-il.



Le Vietnam compte désormais dans sa palette gustative l’un des meilleurs riz du monde. Gageons que la réputation du riz vietnamien sur le marché mondial ne fait que commencer.-VOV/VNA