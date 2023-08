Un festival fluvial s'est ouvert pour la première fois le 4 août à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 5 août (VNA) - Un festival fluvial s'est ouvert pour la première fois le 4 août à Ho Chi Minh-Ville, avec une série d'activités culturelles et de divertissement liées aux voies navigables de la ville pour les habitants et les touristes.Le festival fluvial de trois jours vise à préserver et à promouvoir la culture et l'histoire de la ville, et à utiliser ses voies navigables pour stimuler l'économie et le tourisme, afin de construire la marque de la ville en tant que zone urbaine riveraine culturellement riche.S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a souligné que les rivières de la ville sont une partie importante des plus de 300 ans de développement de Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh - Ho Chi Minh-Ville. Les quais, les villages d'artisans traditionnels et les marchés le long des rivières et des canaux se sont développés au fil des ans, contribuant à former une identité unique pour la région.Il y a des étals vendant de la cuisine locale, des fruits et des spécialités le long du canal Nhieu Loc - Thi Nghe.Il y a aussi des excursions en bateau fluvial, des spectacles artistiques en soirée et des activités qui recréent la vie et la culture des habitants de Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh – Ho Chi Minh-Ville dans le passé.Le quai Bach Dang dans le district 1 propose une course de bateaux traditionnelle (avec des participants de toute la ville de Ho Chi Minh-Ville et d'autres provinces) et des jeux folkloriques traditionnels amusants.Le quai Bach Dang et le canal Nhieu Loc offrent également des spectacles de sports nautiques visuellement passionnants tels que des flyboards, des canoës à eau et des bateaux à voile.Un élément clé du festival est Sai Gon - Dong Song Ke Chuyen (Sai Gon - Contes de la rivière), une performance artistique en scène réelle qui se tiendra à 20 heures le 6 août sur la rivière Sai Gon, qui combine des matériaux de scène traditionnels avec effets sonores et lumineux modernes, créant des expériences uniques pour les spectateurs.Il utilisera la technologie 3D, un système de musique aquatique et des lumières laser haute puissance, entre autres rebondissements modernes, et mettra en vedette près de 700 artistes et artisans.- VNA