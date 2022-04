Une vue de Ho Chi Minh-Ville. Photo: vnexpress.net



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le circuit touristique en hélicoptère "Ho Chi Minh-Ville vue d'en haut" a été lancé le 29 avril, à l'occasion du 47e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril).

Vendredi, deux premiers vols en hélicoptère avec à bord une trentaine de passagers ont été réalisés, apportant aux touristes des expériences inoubliables. Les vols ont duré 40 minute chacun, pour un prix de 4 à 5 millions de dôngs/passager, soit l'équivalent de 175 à 220 dollars.

Ce service touristique s’inscrit dans le cadre du programme "Bienvenue à Ho Chi Minh-Ville" (Welcome to Ho Chi Minh City) en vue d’attirer les touristes dans la mégapole du Sud après la réouverture au tourisme international, a affirmé Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du Service municipal du Tourisme.

Photo: VNA



L'hélicoptère décolle de l'héliport de l'Hôpital militaire 175 ou de l'aéroport international de Tan Son Nhat et emmène les touristes vers des destinations dont Aeon Mall Tan Phu, Aeon Mall Binh Tan, le pont Phu My, le pont Thu Thiem, la tour Landmark 81 et la zone touristique de Binh Quoi.

Le secteur local du tourisme envisage de lancer de nouveaux produits touristiques de bonne qualité, favorisant la reprise du tourisme et le développement socio-économique, a-t-il ajouté.

Les organes compétents étudient des possibilités pour organiser des vols en hélicoptère de 20 minutes, 50 minutes ou 80 minutes.



L'Hôpital militaire 175 est chargé d'assurer l'héliport et la sécurité médicale des passagers, tandis que la compagnie d'hélicoptères du Sud du Vietnam (VNHS) est responsable des horaires de vol et la sécurité des vols, conformément aux réglementations du ministère de la Défense. -VNA