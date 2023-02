Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La rapidité du développement économique et l'urbanisation galopante posent de nombreux défis à Hô Chi Minh-Ville en termes d'environnement et de sécurité sociale, notamment l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre entraînant de graves impacts sur la qualité de l'air et la santé des habitants.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Pour résoudre cette situation, Hô Chi Minh-Ville a lancé de nombreux programmes et projets axés sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, dans le but de devenir une ville à faible émission de carbone.



Depuis 2017, Hô Chi Minh-Ville enregistre plus de 1.000 décès dus à des maladies liées à la pollution de l'air telles que l'infarctus du myocarde, les infections respiratoires et le cancer du poumon.



Selon la directrice adjointe du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Ho Chi Minh Ville Nguyên Thi Thanh My, le plan d'action pour répondre au changement climatique pour la période 2021-2030, avec une vision à 2050 de la ville fixe un objectif deréduire les émissions de 10% et évoluer vers une économie bas carbone en 2030. Pour résoudre cette situation, Hô Chi Minh-Ville a lancé de nombreux programmes et projets axés sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, dans le but de devenir une ville à faible émission de carbone.Depuis 2017, Hô Chi Minh-Ville enregistre plus de 1.000 décès dus à des maladies liées à la pollution de l'air telles que l'infarctus du myocarde, les infections respiratoires et le cancer du poumon.Selon la directrice adjointe du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Ho Chi Minh Ville Nguyên Thi Thanh My, le plan d'action pour répondre au changement climatique pour la période 2021-2030, avec une vision à 2050 de la ville fixe un objectif deréduire les émissions de 10% et évoluer vers une économie bas carbone en 2030.

Des ouvriers de la compagnie d'électricité de Ho Chi Minh-Ville installent l'énergie solaire. Photo : VNA

Pour y parvenir, ledit Service a activement accompagné les établissements et les entreprises de 5 domaines : la production industrielle, le transport, l'énergie, les activités de production agricole et le traitement des déchets pour mettre en place les démarches d'inventaire et de déclaration des émissions des activités de production, a dit Nguyên Thi Thanh My.



Ce dernier encourage également les entreprises à élaborer activement des plans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la production et les affaires ; promouvoir l'application de la technologie dans la collecte et le traitement des eaux usées et des déchets



Une autre solution pour réduire les gaz à effet de serre qui intéresse la ville est d'augmenter les espaces verts urbains. La ville s'efforce que d'ici 2030, le parc vert atteigne 1m2/personne, soit une hausse de 450 hectares par rapport à 2020. -VNA Pour y parvenir, ledit Service a activement accompagné les établissements et les entreprises de 5 domaines : la production industrielle, le transport, l'énergie, les activités de production agricole et le traitement des déchets pour mettre en place les démarches d'inventaire et de déclaration des émissions des activités de production, a dit Nguyên Thi Thanh My.Ce dernier encourage également les entreprises à élaborer activement des plans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la production et les affaires ; promouvoir l'application de la technologie dans la collecte et le traitement des eaux usées et des déchetsUne autre solution pour réduire les gaz à effet de serre qui intéresse la ville est d'augmenter les espaces verts urbains. La ville s'efforce que d'ici 2030, le parc vert atteigne 1m2/personne, soit une hausse de 450 hectares par rapport à 2020. -VNA

source