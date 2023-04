Des donneurs de sang à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En 2023, Hô Chi Minh-Ville vise à mobiliser 220.000 poches de sang, dont plus de 80% contiennent 350 à 450 ml de sang et plus de 95%, du sang propre. L'information a été annoncée lors de la cérémonie de lancement de la Journée nationale du don de sang volontaire organisée vendredi 7 avril par la Croix-Rouge de la ville.

Lors de la cérémonie, Trân Truong Son, président de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que de décembre 1994 à décembre 2022, la ville avait mobilisé plus de 2,8 millions de personnes pour des dons de sang volontaires, collectant plus de 3 millions d'unités de sang. Un moyen d’assurer un approvisionnement adéquat pour les besoins d'urgence et de traitement des hôpitaux de la mégapole du Sud, et de soutenir certaines provinces de la région du Sud.

Pendant de nombreuses années, Hô Chi Minh-Ville a été l'unité leader du pays en termes de quantité et de qualité des dons de sang volontaires. Le montant total de sang mobilisé représente 1/5 de tout le pays. Malgré de nombreuses difficultés lors de la pandémie de COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville, les efforts de mobilisation et de collecte des dons de sang se poursuivent pour assurer l'approvisionnement en sang pour les établissements de santé.

Une application "Goutte de sang dorée"

Depuis 2021, la campagne de don de sang passe au numérique grâce à l'application "Goutte de sang dorée". Jusqu'à présent, plus de 35.000 personnes se sont inscrites pour utiliser l'application, avec près de 60.000 dons de sang enregistrés. Aussi, le taux de déclaration des rappels de don de sang est d'environ 40%. Cette application fourni taux donneurs de sang des conditions pratiques telles que : choisir le bon endroit et le bon moment, et éviter trop de monde. L'outil aide également la banque de sang de la ville à ajuster la quantité de sang reçue en fonction de la demande réelle et à gérer la quantité de sang reçue par jour pour garantir qu'il n'y ait ni pénurie ou ni excès de sang. La ville prévoit également d'établir des points fixes de don de sang de la Croix-Rouge pour faciliter la participation des donneurs, tout en fournissant les informations nécessaires au public.

"Je donne du sang pour sauver des vies"

La cérémonie de lancement de la Journée nationale du don de sang volontaire (7 avril) a attiré des centaines de donneurs volontaires, à destination de la ville de Thu Duc. Trinh Ngoc Hai, membre de l'équipe de réserve de don de sang de la commune de Linh Tây, ville de Thu Duc, depuis 2010, a participé à 23 dons de sang volontaires. Le 7 avril, M. Hai et ses proches ont participé au don de sang volontaire. En moyenne, il donne du sang trois à quatre fois par an. "Je donne du sang pour sauver des vies, sans autre but en tête. Je le fais du fond du cœur. Chaque fois que je donne, je me dis que cela aidera beaucoup de gens et cela me rend très heureux", partage-t-il

À cette occasion, le comité central de la Croix-Rouge vietnamienne et le Comité populaire municipal ont décerné des certificats de mérite à 10 collectifs, 27 familles et 117 personnes ayant participé à des dons de sang volontaire. -CVN/VNA