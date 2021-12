Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Du 15 au 18 décembre, l’exposition internationale des machines, des équipements, des technologies et des produits industriels se tiendra au Centre des foires et des exhibitions de Hô Chi Minh-Ville.

Une exposition internationale à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement sera organisé par la Compagnie par actions des exhibitions et publications, en collaboration avec l’Association des entreprises mécaniques et électricité, celle d'automatisation, celle de coopérations pour le développement économique Vietnam - ASEAN, ainsi que d’autres organismes.



L'exposition de cette année aura pour thème "Allons de l'avant" et sera une bonne occasion pour promouvoir les produits répondant aux besoins de reprise des affaires des entreprises post-COVID-19. Cette exposition accueillera plus de 300 stands de 200 entreprises vietnamiennes, ainsi que celles à capitaux d'investissement direct étrangers et les entreprises internationales basées au Vietnam (République tchèque, Allemagne, Russie, Suisse, République de Corée, Chine, Japon, Taïwan (Chine)) ainsi que des représentants d'entreprises des pays de l'ASEAN.



Un emplacement central servira de "Maison commune" qui présentera et exposera des produits industriels typiques, des brochures et des caractéristiques de la ville.



Les participants à l'espace d'exposition "Maison commune" seront des entreprises appartenant à trois groupes industriels en mécanique - automatisation ; caoutchouc - plastiques ; et agroalimentaire. Ce seront des représentants d’industries clés et des industries d’avenir.



À côté de l'exposition, le comité d'organisation proposera des activités thématiques telles que : séminaire "Adaptation sûre - Reprise économique post-pandémique vers un développement vert et adapté à l'économie circulaire" ; forum d'affaires sur la commande et l'automatisation intitulé "Transformation numérique, ville intelligente" ; et entre autres.



Un représentant du comité d’organisation a déclaré que l'exposition et ses activités contribueront à promouvoir les produits industriels, les équipements et les machines pour les entreprises de Hô Chi Minh-Ville en particulier, ainsi que les entreprises nationales et étrangères en général. Elle permettra de stimuler la demande de consommation intérieure, de soutenir la production et les entreprises commerciales pour surmonter l'impact de la pandémie dans le sens à la fois de la prévention des épidémies et du développement économique. -CVN/VNA