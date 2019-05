Ho Chi Minh-Ville, 20 mai (VNA) - Le président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a reçu le 20 mai le maire de la ville de Daegu, Kwon Young-jin et le gouverneur adjoint de la province de Gyeongsangbuk, Yoon Yong-jin pour échanger des mesures à promouvoir la coopération dans le tourisme.

Photo : VNA

Il a proposé que la ville de Daegu et la province de Gyeongsangbuk participent à l'exposition internationale du tourisme organisée dans la ville en novembre, afin de promouvoir leurs partenariats dans le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples.

Nguyen Thanh Phong a déclaré que Ho Chi Minh-Ville attache toujours de l'importance au développement d'un partenariat de coopération stratégique entre le Vietnam et la République de Corée, ainsi que de liens de coopération avec des localités sud-coréennes, et souhaite développer efficacement ce projet.

Il a exprimé sa conviction qu'avec la coopération positive dans le tourisme au fil des ans et la nouvelle politique en matière de visas appliquée par la République de Corée aux citoyens vietnamiens, en particulier ceux des grandes villes telles que Ho Chi Minh-Ville, Hanoi et Da Nang, la collaboration touristique entre le Vietnam et la République de Corée ainsi que Ho Chi Minh-Ville et Daegu, Gyeongsangbuk continuera à se développer.

Pour sa part, Kwon Young-jin a fait l'éloge du soutien de Ho Chi Minh-Ville à la ville de Daegu pour mener des activités de coopération dans la ville dans de nombreux domaines, notamment la culture et le tourisme.

Il a déclaré que la visite de la délégation de la République de Corée dans la ville visait à promouvoir le tourisme dans les deux localités, exprimant son espoir de développer le partenariat avec les agences de voyages locales.

Dans le même temps, Yoon Yong-jin a exprimé son impression sur le potentiel touristique de Ho Chi Minh-Ville, espérant renforcer sa coopération avec la ville, en particulier dans les domaines de la culture et du tourisme.

Il a invité les autorités de Ho Chi Minh-Ville à assister au festival culturel mondial de Gyeongju à Gyeongsangbuk en octobre.



En 2018, 934.000 vacanciers sud-coréens ont visité Ho Chi Minh-Ville, en hausse de 73% par rapport à l'année précédente, faisant ainsi de la République de Corée le deuxième marché touristique important de la ville.

En avril 2019, la République de Corée était le troisième grand investisseur étranger parmi 106 pays et territoires investissant dans la ville, avec 1.600 projets d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars. Les échanges commerciaux entre la ville et la République de Corée ont atteint 4,7 milliards de dollars en un an.-VNA