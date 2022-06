Photo d'illustration



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh Ville, Vo Van Hoan, a fait part vendredi 10 juin à une délégation des entreprises américaines du souhait de la mégapole du Sud de promouvoir la coopération avec les Etats-Unis dans les énergies vertes.



Recevant l’assistante adjointe de la secrétaire américaine au Commerce chargée de l’Asie Pamela Phan, il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville veut promouvoir davantage la coopération et les activités d’investissements entre les entreprises de la ville et leurs partenaires américains.



Il s’est dit en accord avec les remarques de la responsable américaine concernant le développement des énergies vertes à Hô Chi Minh-Ville, indiquant que la ville attache de l’importance à l’amélioration des conditions de vie et à la protection de la santé de la population.



Vo Van Hoan a fait savoir que les entreprises américaines implantées à Hô Chi Minh-Ville apprécient hautement les perspectives de développement de la ville en période de réouverture et de relance économique après l’épidémie de Covid-19.

Hô Chi Minh-Ville est toujours prête à favoriser les investissements étrangers sur son sol, à se coordonner avec les partenaires américains pour déployer les activités de coopération et de promotion des investissements dans les énergies vertes.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh Ville, Vo Van Hoan pose avec la délégation des entreprises américaines. Photo: VNA



De son côté, Pamela Phan a hautement apprécié la coordination active et efficace entre le Comité populaire municipal et le Consulat général des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville dans l’organisation des activités de coopération entre les partenaires américains et la ville, notamment dans le développement des technologies intelligentes et la construction de la ville intelligente.



Elle a déclaré que la délégation est composée de grandes entreprises américaines dans les domaines de l’énergie créative, de l’électricité, etc.



Les entreprises américanes recherchent des opportunités d’investissement dans le développement des énergies vertes, les solutions de sécurité pour le système énergétique local, et étendent leur présence à Hô Chi Minh-Ville, contribuant à la mise en œuvre réussie de l’objectif vietnamien de zéro émission nette d’ici 2050.



Des représentants des entreprises américaines et de Hô Chi Minh-Ville ont présenté des potentialités d’activité et discuté des orientations de coopération dans le développement des énergies vertes. –VNA