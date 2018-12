Un réservoir d'eau souterrain similaire a déjà été construit l'année dernière. Photo : baodauthau

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville commencera un projet de construction de six réservoirs d'eau souterrains et d'un réservoir au sol en janvier 2019 dans le cadre de ses efforts pour contrôler les inondations, a annoncé le vice-président du comité populaire municipal Trân Vinh Tuyên.



Les sept réservoirs, d'un coût prévu de 475 milliards de dôngs (20,4 millions de dollars) auront une capacité totale de 40 000 mètres cubes.



Le plus grand réservoir sera situé sous le parc Làng Hoa dans le district de Go Vâp et aura une capacité de 20 000 mètres cubes, tandis que le second, de 10 000 mètres cubes, sera construit au parc Hoàng Van Thu dans le district de Tân Binh.



Les autres emplacements des réservoirs sont le parc du quartier résidentiel de Trân Thiên Chanh dans le district 10, la rue Phan Xich Long dans le district de Phu Nhuân et la rue Diên Biên Phu.



Les réservoirs seront construits à partir de modules à ondes croisées de polypropylène, qui sont durables, faciles à installer et respectueux de l'environnement.



En août 2017, un réservoir d’eau souterrain d’une capacité de 109 mètres cubes avait déjà été construit à l’aide de la même technologie par la société japonaise Sekisui, dans la rue Vo Van Ngân, district de Thu Duc.



Les experts en planification estiment que les réservoirs d'eau pourraient aider Hô Chi Minh-Ville à réduire de 30% le niveau d'inondation provoqué par la pluie.



La ville considère la lutte contre les inondations comme l’une de ses principales priorités, car les inondations sont devenues de plus en plus graves ces dernières années.



En novembre dernier, les fortes pluies dues aux restes de la tempête Usagi ont provoqué des inondations généralisées dans la ville, endommageant des milliers de voitures et de motos. -NDEL/VNA