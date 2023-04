Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (droite), reçoit le ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La mégapole du Sud souhaite renforcer sa coopération avec l'Australie dans divers domaines tels que le commerce, l'investissement, le tourisme, la santé, l'éducation et la transformation économique verte, a déclaré le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai.



Lors de sa rencontre avec le ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell, le 19 avril à Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai a affirmé sa volonté de partager des informations, d'améliorer le climat d'investissement pour créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers sur son sol.



La ville souhaite également renforcer l'échange de délégations d'entreprises avec l'Australie afin de partager les opportunités d'investissement, d'affaires et de coopération à long terme, a déclaré Phan Van Mai.



Appréciant le dynamisme et le potentiel de développement de la mégapole du Sud, le ministre australien a déclaré que le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier, est une destination pour les flux d'investissements dans les industries manufacturières et de haute technologie non seulement des entreprises australiennes mais aussi de nombreux autres pays.



Selon lui, le gouvernement australien souhaite que le Vietnam joue un rôle plus important dans la stratégie de diversification commerciale mondiale de l'Australie, ainsi qu'un rôle de passerelle pour promouvoir les relations entre l'Australie et l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). -VNA