Vuong Duc Hoang Quan, président de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la matinée du 12 janvier, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a tenu sa conférence annuelle 2020 avec les organisations non gouvernementales étrangères en activité dans la mégapole du Sud.



A cette occasion, Vuong Duc Hoang Quan, président de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, a remercié les consulats, les associations des entreprises, les organisations internationales, les ONG, ainsi que d’autres organisations et particuliers, pour leurs assistances à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des habitants de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que pour leur soutien au développement socio-économique local.



Il a affirmé que Ho Chi Minh-Ville souhaitait continuer de bénéficier d’aides dans des domaines tels que le développement de l'éducation et de la formation ; l'amélioration des conditions médicales, la fourniture de médicaments et le traitement des patients pauvres; la prévention et la lutte contre le VIH / SIDA et la drogue; la promotion des droits des enfants et des femmes; la protection de l'environnement ; la sécurité routière...

Actuellement, Ho Chi Minh-Ville compte 163 ONG étrangères. En 2020, le Comité populaire municipal a approuvé la réception de 124 assistances d’une valeur engagée de près de 84,2 millions de dollars. -VNA