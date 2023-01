Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville a organisé mardi 17 janvier un exercice en cas d’apparition d’un nouveau sous-variant de la souche Omicron et d’une forte hausse de cas graves de Covid-19.

Répétition du traitement des cas graves de Covid-19 à l'hôpital de campagne No 13. Photo: VNA



Il s’agit d’un exercice de préparation à une éventuelle résurgence de l’épidémie pendant le Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) du 20 au 26 janvier 2023, la fête la plus grande et la plus importante des Vietnamiens



Le Département de la santé de la ville a préparé des médicaments, du matériel médical et du personnel pour répondre à la hausse potentielle du nombre de cas graves de Covid-19, a fait savoir son directeur Tang Chi Thuong.



L’hôpital de campagne n°13 destiné à traiter de cas graves de Covid-19 est depuis longtemps dans un état de "sommeil" et est prêt à "se réveiller" en cas de retour de l’épidémie, a-t-il dit.



Le responsable a souligné que cet exercice revêt une signification importante pour être prêt à activer le système de collecte et de traitement de la ville, et à mobiliser le personnel médical.



Il a exhorté les gens à maintenir leur vigilance, à respecter les mesures préventives recommandées par le secteur de la santé, à se faire vacciner complètement pour se prémunir contre le Covid-19.



Pendant les vacances du Nouvel An lunaire placé sous le signe du Chat, le Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville organisera 45 points de vaccination au service de la population, a-t-il ajouté. –VNA