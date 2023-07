Photo: tuyengiao.vn tuyengiao.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Avec un système d'hôpitaux et d'établissements de santé modernes aux niveaux régional et international, Ho Chi Minh-Ville est capable de servir les touristes nationaux et étrangers souhaitant recevoir un traitement ou des soins médicaux, par conséquent, la ville promeut le développement du tourisme médical.

Les produits du tourisme médical dans la mégapole du Sud du Vietnam reposent sur un système d'établissements modernes avec 131 hôpitaux, un groupe de médecins et d'infirmières hautement qualifiés et des coûts raisonnables pour les activités d'examen et de traitement médicaux.

Mme Bui Thi Ngoc Hieu, directrice adjointe du Service municipal du tourisme, a déclaré que les produits susmentionnés de la ville sont éligibles pour attirer des visiteurs nationaux et de l'ASEAN, car en termes de niveau de médecine, Ho Chi Minh-Ville dispose d'hôpitaux prestigieux et hautement qualifiés dans la région.

Plus précisément, l'hôpital Tu Du est très célèbre dans le monde médical pour le traitement de l'infertilité, et sur cette base, les agences de voyages peuvent étendre leurs activités pour attirer les touristes d'Asie du Nord-Est ou d'Europe, a-t-elle suggéré.

Le médecin Hong Cong Danh, directeur adjoint de l'hôpital Tu Du, a indiqué que son entité travaillerait avec des entreprises spécialisées dans l'industrie tourisque afin de fournir des services de consultation médicale aux visiteurs le matin, qui pourront revenir l'après-midi pour recevoir les résultats après les visites aux lieux touristiques municipaux.

Actuellement, les agences de voyages se sont coordonnées avec les unités de santé de la ville pour établir plus de 30 produits de tourisme médical en 2023, dont le point commun est l’utilisation des services de soins de santé dans des hôpitaux prestigieux et de qualité, ainsi que la découverte de la nourriture, des boissons, du shopping, des services de villégiature et des visites de reliques et destinations municipales bien connues.

Mme Huynh Phan Phuong Hoang, directrice adjointe de la société Vietravel, a indiqué que son entité a préparé des produits de tourisme médical pour les emmener dans les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier au Cambodge.

D'autre part, Nguyen Van Vinh Chau, directeur adjoint du Service municipal de la santé, a déclaré que dans un avenir proche, le secteur municipal de la santé se concentrerait sur le développement de nombreuses spécialités, dans le but de faire de Ho Chi Minh-Ville un centre de soins de santé de l'ASEAN.

En outre, il cherchera à améliorer les forfaits touristiques pour s'adapter au marché national et international, à organiser la promotion touristiques afin d'attirer plus de visiteurs.-VNA