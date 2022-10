Hanoï (VNA) – Du 1er janvier au 20 septembre, Ho Chi Minh-Ville a attiré 2,71 milliards de dollars de capitaux d'investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 26,1% en glissement annuel, a annoncé le Service municipal du Plan et de l'Investissement.

Plus précisément, le capital nouvellement enregistré est estimé à 348 millions de dollars (-7,6%), les investissements additionnels à plus de 1,489 milliard de dollars, et les apports en capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers à 1,129 milliard de dollars.

Singapour s'est classé premier parmi les pays et territoires ayant investi à Ho Chi Minh-Ville pendant cette période, avec plus de 121,8 millions de dollars, représentant 35% du total. Le Japon occupe le 2e rang avec 60,2 millions de dollars, suivie par la République de Corée avec 41,7 millions de dollars. -VNA