Point presse à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville va perfectionner et promulguer le Programme d’«Edification de l’écosystème d’application de l’Intelligence artificielle (IA) à Ho Chi Minh-Ville pour la période 2019-2020 », a-t-on appris d’un point de presse organisé le 17 septembre à Hanoï pour informer de l’organisation du séminaire international intitulé «Des expériences vietnamiennes et internationales dans la recherche et l’application de l’IA-recommandations pour Ho Chi Minh-Ville ».

Selon Duong Anh Duc, directeur du Service d’information et de communication de Ho Chi Minh-Ville, depuis 2018 la ville propose la promulgation des mécanismes et politiques pour la recherche et l’application de l’IA dans la production et la vie ainsi qu’au service de projets de l’édification d’une ville intelligente.

Pour la période 2019-2020, la ville étudie le lancement d’un concours pour découvrir, sélectionner les mesures d’application de l’IA dans la gestion, la direction de certains domaines comme transports et communications, santé, agriculture, industrie de haute technologie, tourisme, environnement…

Le séminaire international intitulé «Des expériences vietnamiennes et internationales dans la recherche et l’application de l’IA-recommandations pour Ho Chi Minh-Ville» aura lieu le 25 septembre, sous la houlette du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et de la Banque mondiale. Le personnel d’organes, d’établissements, d’entreprises de Ho Chi Minh-Ville sera enrichi des connaissances sur l’IA.

Le séminaire regroupera d’experts, de gestionnaires vietnamiens et des représentants venant de la Banque mondiale, de Singapour, du groupe Microsoft et d’autres. Les débats porteront sur la recherche et l’application de l’IA dans le monde, les engagements d’assistance à la ville en la matière, les expériences d’application de l’IA dans des domaines… -VNA