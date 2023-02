Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a tenu, vendredi 24 février, sa rencontre annuelle avec ONG étrangères, destinée à faire le bilan des travaux accomplis et à reconnaître leurs contributions au développement socio-économique de la ville en 2021-2022.

Un représentant des ONG étrangères à Hô Chi Minh-Ville s’exprime lors de la recontre. Photo: VNA

Dans son discours, la vice-présidente de l’HUFO, Nguyên Thi Hông Diêm, a passé en revue la situation du développement socio-économique post-épidémie.En 2022, la ville a reçu près de 30 millions de dollars des ONG étrangères. Ce résultat montre les relations de coopération de plus en plus étroites entre l’HUFO et les ONG étrangères en activité dans la mégapole du Sud et les organes partenaires vietnamiens, s’est-elle félicitée.La responsable a également souhaité se multiplier les efforts des acteurs sociaux, de la communauté internationale et des ONG étrangères, notamment dans le développement de la ville intelligente, l’éducation, la formation professionnelle, l’amélioration des conditions sanitaires des hôpitaux, les soins médicaux pour les patients pauvres, la sensibilisation à la protection de l’environnement.A cette ocasion, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a décerné des certificats de mérite à 5 collectifs en reconnaissant de leurs contributions aux activités de sécurité sociale en ville au cours de la période 2017-2022. –VNA