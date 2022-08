Matsumoto Nobuyuki, chef du Bureau de représentation de JETRO à Hô Chi Minh-Ville, à la conférence de presse pour présenter "METALEX Vietnam 2022". Photo : CVN





Hanoï (VNA) - Le Salon international des machines-outils et de l’industrie de la métallurgie (METALEX Vietnam 2022) et celui de l’industrie auxiliaire 2022 (Supporting Industry Show 2022) auront lieu entre le 6 et le 8 octobre prochain au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.



Mis en place conjointement par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), le Centre pour le développement des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID) et la société Reed Tradex Vietnam, les événements METALEX Vietnam 2022 et Supporting Industry Show 2022 ont pour but de renforcer les relations entre les entreprises vietnamiennes et japonaises opérant dans l'industrie auxiliaire et d'aider les entreprises à s'adapter à la période de "nouvelle normalité" afin de fixer le niveau de la production future.



De plus, cet événement permettra également d'offrir des services et prestations utiles aux entreprises d'équipements mécaniques du pays, tels que : l'exposition de machines, l'accès à des techniques avancées, la participation à des conférences spécialisées, la démonstration de nouvelles technologies et le programme de promotion commerciale.



Lors du point presse du 5 août à Hô Chi Minh-Ville, beaucoup de représentants du comité d’organisation de cet événement ont souligné que grâce à ses politiques économiques flexibles et à sa campagne de vaccination réussie, le Vietnam continue d'être une destination sûre pour les investisseurs étrangers.



"Bien qu'il soit affecté par la pandémie de COVID-19, grâce à la flexibilité de ses entreprises et aux mesures politiques rapidement prises par le gouvernement, l'économie vietnamienne a prouvé sa forte résilience. L'évolution des tendances géopolitiques, la mise en œuvre en temps voulu des accords de coopération économique régionale ont également contribué davantage à renforcer la position concurrentielle et à promouvoir la coopération commerciale et les investissements étrangers, ainsi qu’à offrir de nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes", a annoncé Vu Trong Tai, directeur général de la société Reed Tradex Vietnam, qui organise l'exposition Metalex 2022.

Cérémonie de signature d'un accord de coopération pour organiser METALEX Vietnam 2022 entres les partenaires vietnamiens et japonais. Photo :CVN







Dans la même optique, Matsumoto Nobuyuki, chef du Bureau de représentation de JETRO à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que le Vietnam était de plus en plus important aux yeux des investisseurs étrangers. "Selon les statistiques, 55,3% des entreprises qui ont été interviewée ont répondu vouloir" aller étendre et développer "leurs activités au Vietnam dans les 1 à 2 prochaines années. C’est le taux le plus élevé d'Asie du Sud-Est et le 4e en ce qui concerne l'ensemble de l'Asie, derrière l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan. En revanche, seules 2,2 % des entreprises ont répondu vouloir" aller réduire "leurs activités au Vietnam, un chiffre extrêmement faible, le moins élevé en Asie du Sud-Est et le deuxième en Asie, après le Pakistan", a ajouté, M. Nobuyuki Matsumoto.



Le Vietnam, un partenaire très important du Japon



Toujours selon Nobuyuki Matsumoto, depuis le début de l’année 2021 et jusqu’à aujourd’hui, le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l’Industrie a mis en œuvre des politiques d'aide telles que la diversification des chaînes d'approvisionnement à l'étranger. Ses projets d'aide ayant été sélectionnés cinq fois plus que ceux de ses concurrents, le Vietnam en a remporté 41 sur 103, ce qui représente le plus grand ratio par pays et montre que le Vietnam est un partenaire très important pour le Japon.



Cependant, selon Vu Trong Tai, les entreprises vietnamiennes sont également confrontées à de nombreux défis et difficultés : "Afin de profiter de l'opportunité d'investir, d'agrandir les usines au Vietnam grâce à une collaboration avec des sociétés internationales et d’entrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, les fabricants vietnamiens doivent renforcer leur avantage concurrentiel en investissant dans les nouvelles technologies, en augmentant la productivité, en réduisant l’usure, en augmentant les capacités de production et en organisant une meilleure liaison tout au long de la chaîne de production".



Pour sa part, M. Matsumoto a également mentionné un certain nombre de problèmes concernant les entreprises vietnamiennes, tels que "la qualité des produits et les connaissances techniques incomplètes qui constituent un obstacle à l'approvisionnement en composants et matériaux au Vietnam".



Selon le comité d'organisation, le Salon METALEX Vietnam 2022 et celui sur l'industrie auxiliaire 2022 attirera plus de 250 marques célèbres telles que Accretech, Epson, Mitutoyo, Takamaz, Yamaha, Hiwin, LKM, New Century, Delta, Showadenki..., ainsi que d’autres entreprises venant des pays suivants : Inde, Taïwan, Allemagne, Corée, Japon, Thaïlande et Singapour. Les transformateurs mécaniques vietnamiens auront également l'occasion de rencontrer des représentants étrangers afin de rechercher des opportunités d'exportation de produits mécaniques vers le marché nord-américain.



Outre les programmes principaux, de nombreuses autres activités seront également attendues lors de cet événement. On peut citer le séminaire spécialisé "Application de la fabrication additive dans le traitement mécanique - impression 3D métal", le forum "Orienter la production future - Entrer en chaîne d'approvisionnement", un séminaire de formation "Engineer Master Class" de l'Association des entreprises mécaniques et électriques de Hô Chi Minh-Ville (HAMEE), la finale du Concours du meilleur soudeur 2022, des activités d'exposition de la technologie et de promotion commerciale, etc. - CVN/VNA

