Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, et les ambassadeurs des pays membres de l’UE au Vietnam. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville et l’Union européenne (UE) ont convenu de continuer à renforcer leur coopération dans le contexte où l’accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) est déjà entré en vigueur en août dernier.

Cette information a été faite lors d’une rencontre entre le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, et les ambassadeurs des pays membres de l’UE au Vietnam, le 29 octobre dans la mégapole du Sud.

Nguyen Thanh Phong a déclaré espérer que les ambassadeurs de l’UE au Vietnam seraient une « passerelle » aidant les entreprises de la mégapole du Sud à accéder au marché européen, à diversifier leurs produits et à renforcer les intérêts communs.

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que les autorités municipales étaient toujours prêtes à inviter les entreprises européennes à investir dans la ville, en particulier dans les secteurs tels que l'éducation, la conversion des déchets en énergie, le contrôle des inondations, l'agriculture de haute technologie, le transport public...

L'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, de son côté, a souligné que l'EVFTA était une base importante pour promouvoir les relations commerciales et les investissements entre les deux parties, aidant le Vietnam à se positionner dans les chaînes de valeur mondiales.

Les membres de l'UE s’attendent à ce que le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville créent un environnement d'investissement plus attractif, efficace et transparent afin de profiter des investissements de haute qualité d'Europe, pour un développement durable, a-t-il déclaré.

Les exportations de Ho Chi Minh-Ville vers l'Europe ont atteint 5 milliards de dollars en 2019, et 3,2 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois 2020, en hausse de 0,9% en glissement annuel. -VNA