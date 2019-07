Le Thanh Liem, vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville (2e de droite à gauche), et Todd Brady, directeur des affaires publiques mondiales et du développement d'Intel Corporation (centre). Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville s'engage à créer des conditions favorables à Intel Products Vietnam, à favoriser ses activités de recherche et développement et à l’accompagner dans son processus de développement au Vietnam.

C'est ce qu'a affirmé mercredi Le Thanh Liem, vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, en recevant Todd Brady, directeur des affaires publiques mondiales et du développement d'Intel Corporation.

Saluant les réalisations enregistrées par Intel Products Vietnam (IPV) après 14 ans d'activités au Vietnam, Le Thanh Liem a déclaré que l'IPV avait toujours un rôle crucial dans la fabrication et les exportations du Parc de hautes technologies de Saigon (SHTP).

L'IPV s'intéresse non seulement à la production, mais également à la formation des ressources humaines, contribuant à améliorer la qualité de la main-d'œuvre ainsi que la compétitivité de la ville, a-t-il constaté.

En outre, l'IPV contribue à renforcer les relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis, facilitant ainsi l'intégration mondiale du Vietnam, en particulier dans la haute technologie et l'économie de la connaissance, a-t-il ajouté.



Pour sa part, Todd Brady a déclaré qu'Intel augmentait ses investissements dans de nombreux pays afin de fabriquer de nouveaux produits et de construire de nouvelles usines aux États-Unis, en Irlande et en Europe, spécialisées dans la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et les applications automobiles sans pilote.



Il a exprimé le souhait de recevoir un soutien supplémentaire de la part de Ho Chi Minh-Ville pour agrandir son usine et s'est engagé à coopérer avec la mégapole du Sud dans des domaines tels que la formation des ressources humaines en hautes technologies, le développement urbain intelligent, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle.



Selon Todd Brady, près de 3.000 employés travaillent pour Intel au Vietnam. Entre 2010 et 2018, l'IPV a généré environ 26 milliards de dollars d'exportations. -VNA