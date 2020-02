Le vice-président du Comité populaire municipal Tran Vinh Tuyen (droite) et le vice-gouverneur de la préfecture de Wakayama, Shimo Hiroshi. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville s’intéresse à la promotion de la coopération avec les localités japonaises et est prête à coopérer avec la préfecture de Wakayama, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal Tran Vinh Tuyen.

Le dirigeant de la mégapole du Sud a reçu ce vendredi 14 février dans la ville le vice-gouverneur de la préfecture de Wakayama, Shimo Hiroshi, exprimant sa gratitude pour le sentiment, le soutien du gouvernement et du peuple japonais accordé au Vietnam, et à Ho Chi Minh-Ville, en particulier, notamment leur octroi des équipements médicaux d'une valeur de 14 millions de yens pour aider le Vietnam à lutter contre le COVID-19.

Appréciant hautement les propositions de coopération du responsable de Wakayama, Tran Vinh Tuyen a déclaré que Ho Chi Minh-Ville établissait actuellement des relations de coopération avec sept localités du Japon et la coopération régulière avec certains d’autres.



Ho Chi Minh-Ville souhaite promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines où les deux parties disposent des atouts tels que le tourisme, le commerce, l'investissement et l’échange de produits agricoles, a-t-il ajouté.



Le vice-gouverneur de Wakayama, Shimo Hiroshi, a déclaré que la préfecture de Wakayama tenait en haute estime les potentiels de développement de Ho Chi Minh-Ville, souhaitant mettre en œuvre de nombreux programmes de coopération spécifiques avec la ville dans des domaines tels que le tourisme, l'importation et l'exportation de produits agricoles, l'échange de ressources humaines. Il a demandé à Ho Chi Minh-Ville de créer les meilleures conditions et d'aider les entreprises de Wakayama à faire des affaires à long terme dans la ville.



Actuellement, le Japon investit dans 1.373 projets avec un capital total de près de 4,5 milliards de dollars, se classant ainsi au cinquième rang parmi 108 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville.

En 2019, la ville vietnamienne a exporté vers le Japon trois milliards de dollars de marchandises. -VNA