Hô Chi Minh-Ville, 11 mars (VNA) - Le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville s'est engagé à intensifier la diffusion d'informations pour sensibiliser les Vietnamiens résidant à l'étranger aux politiques du Parti et de l'État vietnamiens, contribuant à maintenir la grande l'unité nationale et le patriotisme du peuple vietnamien.

Photo : VNA



C'est ce qu'a déclaré Phung Cong Dung, président du Comité municipal, lors d'une conférence sur les orientations et tâches cette année, tenue le 11 mars, dans laquelle il a également souligné que la communauté vietnamienne à l'étranger constituent une partie inséparable de la nation.



Il a notamment précisé que Hô Chi Minh-Ville a organisé plusieurs événements pour les compatriotes à l'étranger et pris ses recommandations pour le développement de la métropole.



Le Comité a joué un rôle important dans le travail des relations extérieures, en attirant les investissements étrangers et en promouvant les liens entre les diasporas vietnamiennes d'outre-mer avec le pays, a-t-il souligné.

En 2022, il est prévu d'organiser une quinzaine d'événements sur les activités des Vietnamiens d'outre-mer en combinaison avec la relance et le développement socio-économiques, ainsi que des mesures pour accroître l'efficacité du travail dans le nouveau contexte.

En particulier, un séminaire sur les nouvelles stratégies de développement économique pour Ho Chi Minh Ville et une rencontre entre les autorités locales et les Vietnamiens résidant à l'étranger seront organisés.- VNA