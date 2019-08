Une table ronde entre les autorités de Ho Chi Minh-Ville et les entreprises singapouriennes. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une table ronde entre les autorités de Ho Chi Minh-Ville et les entreprises singapouriennes a eu lieu mercredi, dans le cadre de la visite de travail à Singapour d’une délégation de haut rang de la mégapole du Sud.

Selon Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, les relations de coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays ont connu un développement positif. En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 7,66 milliards de dollars, faisant de Singapour le 4e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Notamment, la valeur commerciale entre Ho Chi Minh-Ville et Singapour a atteint 4,13 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 4,58% par rapport à 2017, et 2,06 milliards lors des sept premiers mois de 2019.

Jusqu'au 20 août 2019, Singapour était le premier investisseur de Ho Chi Minh-Ville, avec 1.216 projets en vigueur cumulant un fonds de 10,95 milliards de dollars. Les entreprises singapouriennes investissent à Ho Chi Minh-Ville dans les secteurs tels que l'industrie de transformation, l'immobilier, la communication, les services scientifiques et technologiques, etc.

Toujours selon Vo Van Hoan, Ho Chi Minh-Ville est considérée comme l'une des destinations d'investissement attrayantes en Asie du Sud-Est, en particulier et en Asie-Pacifique, en général. La ville continue de renouveler les mécanismes promouvant la créativité, de créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, notamment celles singapouriennes pour qu'elles étudient les possibilités de travail de long terme dans cette localité.

Selon un représentant de la Fédération des entreprises de Singapour (Singapore Business Federation-SBF), la SBF vient de créer un forum d'entreprises singapouriennes au Vietnam pour renforcer les activités d'affaires entre les deux pays.

A cette occasion, plusieurs entreprises singapouriennes ont exprimé leur intérêt sur l'investissement à Ho Chi Minh-Ville dans la haute-technologie, la construction urbaine intelligente, l'immobilier, le traitement des eaux usées industrielles.

Le directeur général de la compagnie Surbana Jurong, Teo Eng Cheong a souhaité investir dans les projets de développement des infrastructures de transport, des zones éco-technologiques à Ho Chi Minh-Ville.

Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan a apprécié la capacité des entreprises singapouriennes, avant de souhaiter qu'elles continuent de renforcer les investissements dans cette ville. -VNA