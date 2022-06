Lors du Forum. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Forum des entreprises Vietnam – Union européenne (UE) s'est tenu le 30 juin sous l'égide du Centre de promotion du commerce et des investissements de Ho Chi Minh-Ville.

Le directeur adjoint du Service municipal du Plan et de l'Investissement, la mégapole du Sud compte actuellement 2.724 projets d'investissement de l'UE avec un capital total de 7,69 milliards de dollars, ce qui représente 10,27 % du total des investissements étrangers dans la ville.

Les domaines d'investissement comprennent l'industrie manufacturière et de la transformation, la vente en gros et la vente au détail, la réparation de voitures et de motos, les informations et la communication.

Actuellement, la ville appelle des investissements dans 197 projets dans 10 domaines principaux tels que les infrastructures de transport, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le commerce et les services, la santé, le tourisme, l’éducation, la construction de logements...

Philipp Rosler, chef de la délégation des entreprises européennes a déclaré que les entreprises de l'UE étaient particulièrement intéressées par le domaine de la fabrication, de la recherche et de l'innovation de Ho Chi Minh-Ville.

Selon Philipp Rosler, la promotion d'investissement à Hô Chi Minh-Ville aidera non seulement les entreprises des deux parties à tirer efficacement parti des avantages de l'accord EVFTA, mais servira également de « passerelle » pour les entreprises européennes à accéder à d’autre grands marchés de la région et d'Asie.-VNA