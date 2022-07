Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’agence de voyages Saigontourist Travel a accueilli du 18 au 22 juillet un groupe de visiteurs australiens pour un circuit fluvial à bord de l’Indochine Riverboat 2.

Voyageurs étrangers sur une croisière fluviale de Saigontourist Travel. Photo : Saigontourist/CVN

Le circuit fluvial (neuf jours et huit nuits) part de Hô Chi Minh-Ville, passe par My Tho, Cai Bè, Vinh Long, Sa Dec, Châu Dôc et se termine au Cambodge. Il s’agissait du premier groupe de voyageurs étrangers de Saigontourist sur un circuit fluvial depuis début 2020.



Le bateau de croisière Indochine Riverboat 2 a quitté le port de Saigon le 18 juillet pour rejoindre My Tho (19 juillet), Cái Bè, Vinh Long (20 juillet), Sa Dec, Châu Dôc (21 juillet) et enfin le Cambodge dans l’après-midi du 22 juillet par le poste-frontière de Vinh Xuong.



À la découverte des marchés flottants



Le 18 juillet, les touristes ont pu découvrir Hô Chi Minh-Ville et ses fameux tunnels de Cu Chi. Le 19 juillet, ils ont entamé leur croisière sur le Mékong pour visiter des destinations exceptionnelles, s’immerger dans les marchés flottants et découvrir la vie des populations locales.



Saigontourist Travel est l’une des agences touristiques de premier rang, notamment pour les croisières fluviales. Forte de son expérience, elle a une véritable expertise et propose des produits touristiques diversifiés, que ce soit pour les visiteurs nationaux ou internationaux.



Cette agence a prévu de continuer à se concentrer sur l’accueil de voyageurs étrangers, contribuant activement à la stratégie de relance du tourisme international au Vietnam. -CVN/VNA