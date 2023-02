Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, reçoit Édouard Philippe, ancien Premier ministre français, maire du Havre. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la soirée du 16 février, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu Édouard Philippe, ancien Premier ministre français, maire du Havre, en visite de travail au Vietnam.



Présentant la situation socio-économique de la mégapole du Sud, Phan Van Mai a souligné que dans son processus de développement, Hô Chi Minh-Ville attachait toujours de l’importance aux activités de coopération internationale, y compris celles avec les pays européens, en particulier la France.



Le président du Comité populaire municipal a émis le souhait de coopérer avec la France, dont les entreprises du Havre, dans les domaines de la culture, de la santé, de la formation des ressources humaines…



Selon lui, Ho Chi Minh-Ville organisera une rencontre avec des entreprises et investisseurs européens, dont ceux de France, pour trouver ensemble des solutions. Il a indiqué que Hô Chi Minh-Ville ferait des recommandations aux autorités compétentes pour créer les meilleures conditions aux entreprises et investisseurs dans la localité.



De son côté, Édouard Philippe a affirmé que de nombreux experts, entreprises et investisseurs français s’intéressait à Ho Chi Minh-Ville et appréciaient ses activités, notamment dans les domaines du transport maritime, de l'éducation...



Pour les temps à venir, il a émis le souhait de renforcer les activités de coopération, d’échange culturel et de promotion du commerce entre le Vietnam et la France, en particulier Ho Chi Minh-Ville et Le Havre.



Pendant son séjour, la délégation française a visité des ports et écoles de la mégapole du Sud. -VNA