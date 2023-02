Ho Chi Minh-Ville propose un essai de places de stationnement à plusieurs étages. Photo: laodong.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a demandé au ministère de la Construction une directive pour mettre en œuvre un projet pilote sur les structures de stationnement à plusieurs étages dans la ville.

Le réseau de stationnement de la ville n'a pas reçu les investissements appropriés comme prévu. Il manque aujourd'hui plus de 900 ha d'aires de stationnement.

Plus précisément, le Comité populaire municipal a demandé au ministère de la Construction de guider l'ordonnance et les procédures dans la formulation et l'approbation des politiques d'investissement, des projets d'investissement et de l'octroi des permis de construction.

Les autorités de la ville gèrent désormais plus de 850.000 voitures et plus de 7,8 millions de motos, sans compter celles immatriculées dans d'autres localités mais qui circulent toujours sur les routes de la ville. Ils ont déclaré que la mise en place de structures de stationnement temporaires à plusieurs étages est très nécessaire pour répondre en partie aux besoins des habitants et des entreprises, ainsi que réduire les embouteillages. -VNA