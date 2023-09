Utilisation de l'énergie solaire sur les toits à Hô Chi Minh-Ville. VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans son plan d'action pour répondre au changement climatique pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, Hô Chi Minh-Ville vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 %, et ce chiffre passera à 30 % s'il y a un soutien international. Pour atteindre les objectifs fixés, la ville a développé de nombreux programmes.

Cao Tung Son, chef du Département d'hydrométéorologie et du changement climatique du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que dans le contexte d'un changement climatique de plus en plus complexe, la transformation verte était un choix inévitable pour garantir un environnement de vie sain et le développement durable de la ville.

Afin de mettre en œuvre les objectifs de développement vert et de réduire les émissions, Hô Chi Minh-Ville a coopéré avec l'Agence américaine pour le développement international (USAID) pour mettre en œuvre le projet d'infrastructure technique d'énergie urbaine distribuée au Vietnam (VUES), a indiqué Cao Tung Son.

Le projet a pour but de soutenir les installations ayant d’importantes émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la capacité d'élaborer des rapports annuels d'inventaire des gaz à effet de serre, de rechercher des mesures pour utiliser efficacement l’eau dans les équipements et travaux publics, et d'aider Hô Chi Minh-Ville à élaborer une feuille de route pour atteindre zéro émission nette.

Selon l'équipe de recherche développant un plan de réduction des émissions pour Hô Chi Minh-Ville (dans le cadre du projet VUES), il est prévu que d'ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre de Hô Chi Minh-Ville s'élèveront à environ 245 millions de tonnes de CO2, dont 241,3 millions de tonnes liés à la consommation d'énergie. Si en 2018, l'industrie était la plus grande source d'émissions à Hô Chi Minh-Ville, représentant 34,5 % des émissions totales, alors d'ici 2050, la structure des émissions changera. Le secteur commercial est la plus grande source d'émissions, l'industrie occupe la deuxième place, suivie par le trafic.

Par conséquent, la promotion de solutions de développement vertes et la réduction des émissions sont aujourd’hui des exigences urgentes pour la ville.

Selon le Dr Pau Dargusch, Université de Queenland (Australie), consultant du projet VUES, la résolution 98/2023/QH15 permet à Hô Chi Minh-Ville de piloter un mécanisme d'échange et de compensation de crédits carbone.

Il a appelé la ville à une en œuvre précoce pour attirer les financements et les investissements climatiques et à une création d'une organe d'assistance au développement avec mission précise. -VNA