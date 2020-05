Hô Chi Minh-Ville développe l'installation des panneaux solaires sur leurs toits chez les familles et les entreprises. Photo: sggp.org.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVN HCMC) a signé le 12 mai un protocole d'accord sur le développement de l'énergie solaire avec SolarBK Corporation, Vietnam Eco-Solutions (VES) et TTC Energy Solar Rooftop.



En conséquence, EVN HCMC s'associera à ces fournisseurs pour développer l'installation de panneaux solaires sur leurs toits chez les familles et les entreprises afin d’encourager le public à utiliser l'énergie verte et propre à des coûts préférentiels.



Le directeur général adjoint d'EVN HCMC, Bui Trung Kien, a déclaré que l'utilisation économique et efficace de l'énergie et le développement durable des énergies renouvelables contribueront à garantir la sécurité énergétique, à réduire la pollution et à protéger la santé publique.



Nguyen Duc Anh de Vietnam Ecological Solutions a déclaré que Hô Chi Minh-Ville a un grand potentiel pour le développement de l'énergie solaire sur les toits, et s'est engagé à fournir les meilleurs services aux clients.



Après l'installation de panneaux solaires sur les toits, les ménages ou les entreprises souhaitant se connecter au réseau national ou vendre de l'électricité au secteur de l'électricité pourraient contacter la hotline EVN HCMC 1900545454.



Selon un rapport de l’EVNHCMC, la mégapole du Sud recense 6.835 installations solaires sur les toits d'une capacité totale de 88,78 MWp.

Jusqu'à 30,49 millions de kWh ont été raccordés au réseau national, hors volume consommé par les propriétaires.

Le développement des énergies renouvelables au Vietnam est une politique majeure du gouvernement vietnamien visant à assurer la sécurité énergétique et le développement durable. Afin de créer un mécanisme visant à encourager les entreprises à développer la production d’électricité à partir de ressources renouvelables, le Premier ministre a publié le 6 avril 2020 la décision N°13 stipulant que les projets d’énergies solaires bénéficieront d’un prix de vente de 1.644 dôngs/kWh (équivalent à 7,09 US cent/kWh). -VNA