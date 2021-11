Hô Chi Minh-Ville prête à se rouvrir au tourisme international. Photo: laodong.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville propose de se rouvrir au tourisme international à partir de décembre prochain.

La mégapole du Sud compte effectuer à partir de décembre 2021 une réouverture pilote en accueillant des touristes étrangers dans le cadre de programmes de tourisme à forfait, via des vols charters et des vols commerciaux internationaux, avec des destinations et établissements désignés.

Ensuite, dans la 2e phase (à partir de janvier 2022), les touristes pourront participer à des programmes qui comprendront des destinations dans plusieurs localités.

Dans la 3e phase (à partir d’avril 2022), la ville se rouvrira totalement au tourisme international.

Ho Chi Minh-Ville propose également de rouvrir certains vols depuis la ville vietnamienne à destination de San Francisco et Los Angeles (Etats-Unis), Londres (Royaume-Uni), Francfort (Allemagne)…

Les touristes devront présenter un certificat de vaccination complète, reconnu par le Vietnam, ou un certificat de guérison du COVID-19 ; un test PCR négatif au SARS-CoV-2 dans les 72 heures avant leur départ ; une assurance – santé ou une assurance – voyage couvrant un traitement du COVID-19 à hauteur de 50.000 dollars au moins... -VNA