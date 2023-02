Hô Chi Minh Ville (VNA) - "Bien que Hô Chi Minh-Ville ait mené bien les activités de prévention et de contrôle du COVID-19 pendant les jours fériés du Nouvel An lunaire 2023, un nouveau variant est susceptible d’apparaître après cette période, aussi est-il nécessaire de prévoir un plan de lutte ad hoc", a déclaré un représentant du ministère de la Santé.

Un habitant se fait vacciner au Centre médical du 3earrondissement, le 31 janvier.

Une délégation du ministère de la Santé est allée inspecter les activités de prévention et de contrôle du COVID-19 à Hô Chi Minh Ville le 31 janvier. Selon les rapports des unités d'inspecteurs, pendant les vacances du Têt traditionnel, le Centre médical du 3e arrondissement disposait de huit membres du personnel médical pour répondre aux besoins de vaccination des habitants.

Cependant, peu de personnes sont venues se faire vacciner, avec en moyenne environ 5 à 7 doses de vaccin injectées chaque jour.

À l'Hôpital des maladies tropicales, le nombre de patients atteints de COVID-19 sévère transférés dans cette unité a fortement diminué pendant les vacances du Nouvel An lunaire. En moyenne, cette unité n’a traité que 15 à 17 cas chaque jour. Actuellement, il n'y a que trois cas graves. "C'est un bon signe qui montre que la situation épidémique dans la région est à un niveau très bas", a déclaré le docteur Nguyên Thanh Dung.

Auparavant, sous la direction du ministère de la Santé, l'Hôpital des maladies tropicales avait réactivé l'hôpital de campagne N°13 au cas où la situation épidémique augmenterait pendant et après le Têt.

À l'aéroport de Tân Son Nhât, après avoir vérifié les mesures de prévention et de contrôle de COVID-19, le représentant de la délégation ministérielle a demandé aux unités de l’aéroport de continuer à réaliser les mesures 2K+, en particulier la désinfection.

Concrètement, les guichets doivent augmenter le nombre de nettoyage avec du gel désinfectant. Dans le même temps, pour le personnel chargé des entrées internationales, il faut compléter la deuxième dose de vaccin. "En raison de la nature des contacts avec de nombreuses personnes, ces unités ont besoin de rappels, avec au moins deux doses", a demandé le docteur Luong Chân Quang de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville.

Séance de travail entre la délégation du ministère de la Santé et l'Hôpital des maladies tropicales.

Le docteur Nguyên Vu Thuong, directeur adjoint de l'Institut Pasteur de Hô Chi Minh Ville, représentant de la délégation ministérielle, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville s'est pleinement préparée à faire face aux maladies infectieuses pendant les vacances du Nouvel An lunaire afin d’apporter une tranquillité d’esprit aux citoyens. Cependant, le risque d'apparition de nouveaux variants est toujours important.

Des risques

L'Organisation mondiale de la santé considère toujours le COVID-19 comme une urgence mondiale, dont les plus inquiétantes sont les nouvelles souches qui peuvent être résistantes aux vaccins. Bien que le nombre de cas de COVID-19 hospitalisés à Hô Chi Minh-Ville ait nettement diminué, après le Têt, il peut y avoir des variants qui affecteront les personnes âgées et celles non vaccinées.

Par conséquent, la ville doit s’assurer que dans les sites touristiques et les temples, les visiteurs portent des masques.

Parallèlement, le Service municipal de la Santé doit avoir un plan de prévention proactif en incitant les gens à se faire vacciner. "Après la saison des fêtes, les gens des provinces environnantes reviennent en ville, le secteur de la santé doit donc continuer à augmenter la vaccination avec des rappels pour protéger la population", a conclu Nguyên Vu Thuong. -CVN/VNA