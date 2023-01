Toutes les entrées seront surveillées avec des thermomètres sans contact et des observations physiques à l’aéroport international de Tân Son Nhât et aux ports maritimes. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville a envoyé un document urgent sur la prévention et le contrôle du COVID-19 pendant les vacances du Nouvel An lunaire ou le Têt et la saison festive de 2023.



Selon ce document envoyé aux Comités populaires des arrondissements, des districts et de la ville de Thu Duc, au centre de contrôle des maladies (HCDC), aux établissements de santé publics et non publics, pendant les vacances du Nouvel An lunaire, toutes les entrées seront surveillées avec des thermomètres sans contact et des observations physiques à l’aéroport international de Tân Son Nhât et aux ports maritimes.



Le Service municipal de la Santé maintient l’hôpital de campagne N°13 qui est toujours prêt à être activé dans les 24 heures dès une évolution mauvaise de la situation épidémique.

Il exige également que tous les hôpitaux de la ville soient prêts à accueillir des patients de COVID-19.



Parallèlement, le secteur local de la santé accélère la vaccination contre le COVID-19, en organisant un mois de vaccination du 5 janvier au 2 février, les vacances du Nouvel An lunaire incluses.-VNA