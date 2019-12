Les gratifications de fin d’année ont certainement motivé l’assiduité des ouvriers. Photo : VNA/CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Têt traditionnel approche à grands pas. Les responsables des entreprises et des zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville font actuellement tous leurs efforts pour offrir aux ouvriers l’opportunité de bénéficier d’un Têt traditionnel plus chaleureux.



En plus d’établir le plan de paiement des salaires et des primes habituelles, le syndicat des entreprises se charge de préparer des billets de trains, d’avions et autres présents, afin de favoriser le déplacement des ouvriers à l’occasion des fêtes de fin d’année.



Ces jours-ci, les ouvriers de la Sarl Nidec Vietnam (de la zone de haute technologie du 9e arrondissement) sont remplis d’enthousiasme face aux préparatifs de leurs responsables. Selon son président du syndicat, Luu Kim Hông, il s’agit d’un nouveau programme qui, à l’approche du Têt traditionnel, vise à multiplier la joie de ses ouvriers. "Nidec Vietnam a préparé près de 3.500 cadeaux, d’une valeur unitaire de 400.000 dôngs en faveur des ouvriers", informe-t-il.



En outre, Nidec Vietnam continue, cette année, à offrir des billets de transport, d’une valeur totale d’environ un milliard de dôngs aux ouvriers en situation difficile afin de favoriser leur déplacement.



En ce qui concerne les salaires, chaque ouvrier de Nidec Vietnam devrait, cette année, bénéficier du 13e mois de salaire supplémentaire (soit plus de 8 millions de dôngs). Ces bonnes nouvelles sur les gratifications de fin d’année ont certainement motivé l’assiduité des ouvriers.



Une situation similaire concerne la Sarl Pou Yuen Vietnam, qui devrait ajouter le 13e ou 14e mois de salaire supplémentaires aux ouvriers. À l’heure actuelle, Pou Yuen Vietnam prépare plus d’un milliard de dôngs de bonus de fin d’année en faveur de plus de 63.000 ouvriers, sans oublier plus de 18 milliards de dôngs en billets de déplacements et de cadeaux pour les ouvriers.



Les compagnies et entreprises ne sont pas les seules à se soucier de leurs ouvriers à l’approche du Têt traditionnel, en effet la Fédération du travail du 3e arrondissement de la mégapole du Sud devrait organiser une fête de vente de marchandises indispensables à la préparation du Têt à prix préférentiels en faveur des nécessiteux et démunis, sans oublier de faire appel aux aides financières de bienfaiteurs aux familles et malades en situation difficile.



Billets d’avion gratuits pour ouvriers brillants



Dans le cadre du programme "Ticket du cœur", le syndicat de Hô Chi Minh-Ville devrait faire don de 35.000 billets de train et de bus aux ouvriers en situation difficile qui ont été absents de leur famille pour le Têt pendant trois ans consécutifs.



D’après le vice-président de la Fédération municipale du travail, Kiêu Ngoc Vu, il est prévu cette année, des billets d’avion gratuits pour 500 ouvriers aux meilleures performances, et ceux qui ont été absents de leur famille pour le Têt pendant cinq ans consécutifs.



Cette idée humaine est partagée par les zones industrielles de la mégapole du Sud, qui devraient offrir 500 billets de trains aux ouvriers brillants vivant dans les provinces centrales de Thanh Hoa, Vinh et Hà Tinh.



En ce qui concerne les ouvriers travaillant dans les entreprises en situation de dettes ou en voie de dissolution, la Fédération municipale du travail devrait faire appel à des aides financières des bienfaiteurs pour leur offrir l’opportunité de profiter d’un Têt du Rat plus humain et plus joyeux. -CVN/VNA