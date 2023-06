Dans la zone industrielle d'An Ha, district de Binh Chanh. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours du premier semestre, plus de 163.000 travailleurs à Ho Chi Minh-Ville ont trouvé un emploi (représentant 54,37% du plan fixé) et plus de 79.900 nouveaux emplois ont été créés (représentant 52,1% du plan), a annoncé le 29 juin le Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.



Rien qu'en juin, plus de 26.500 personnes ont trouvé un emploi et près de 12.000 nouveaux emplois ont été créés, notamment dans les secteurs du commerce, des services, de la production industrielle, etc.



Selon Tran Le Thanh Truc, cheffe du Bureau d'emplois et de sécurité au travail, du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, ces derniers temps, le Service a ordonné au Centre de services d'emploi des jeunes d'organiser 59 salons de l'emploi en ligne, de fournir des conseils à l'emploi à plus de 69.700 personnes. Plus de 43.200 travailleurs ont ainsi été recrutés.

Photo: VNA



Les unités compétentes du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ont collecté des informations concernant les besoins de recrutement auprès de 42.800 entreprises et ceux de 76.022 travailleurs à la recherche d'un emploi.



Au cours du premier semestre, plus de 3.900 travailleurs sont partis travailler à l'étranger, soit un millier de plus qu'à la même période de 2022. Le Japon, la République de Corée, l'Allemagne, Taïwan (Chine)…, sont demeurés les principales destinations. -VNA