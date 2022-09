Ho Chi Minh-Ville vue d'en haut. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Ho Chi Minh-Ville prévoient de mettre en place une zone économique géante de 26.000 hectares dans quatre arrondissement et districts, comprenant immobilier industriel, zones urbaines et services.

La zone économique, située au sud de la métropole, couvrira 3.500 ha dans le 7e arrondissement, 10.000 ha dans le district de Nha Be, 3.244 ha dans le district de Binh Chanh et 9.339 ha dans le district de Can Gio - en dehors la réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio.

La zone franche d'exportation de Tan Thuan de 300 ha et la zone urbaine du port de Hiep Phuoc de 1.354 ha formeront les parties centrales de la nouvelle zone économique.

La zone urbaine du port de Hiep Phuoc relèvera de la partie centrale de la nouvelle zone économique. Photo: baodautu.vn

Le plan a été esquissé alors que la ville se prépare à mettre en œuvre de grands projets d'infrastructures dans sa partie méridionale comme les rocades Nº3 et Nº4.

Plusieurs projets d'infrastructures renforçant la connectivité régionale sont en cours, comme l'autoroute Ben Luc-Long Thanh reliant le delta du Mékong à la région Sud-Est, laquelle devrait s'achever en 2023. Outre le réseau routier, le réseau ferroviaire national contribue à relier la zone urbaine du port de Hiep Phuoc à la région Sud-Est et au delta du Mékong. -VNA